Bari, Luigi De Laurentiis: “Cheddira rimarrà con noi fino a fine stagione”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha fatto chiarezza attorno al futuro in puglia di Walid Cheddira, dopo alcuni voci circolate su una sua possibile cessione a gennaio. Il numero uno del club pugliese però ha smentito qualsiasi indiscrezione in merito, dichiarando: “Non abbiamo mai parlato di una sua cessione. Resterà con noi per tutto il campionato e vedremo quanti gol riuscirà a portare a casa, mi auguro tantissimi perché rispecchieranno la bontà del calciatore”.

Poi ha aggiunto in merito al futuro del Bari, in casi di promozione in A: “Il Bari è un progetto imprenditoriale. Sapevamo del rischio ma abbiamo continuato e investito per valorizzare questa squadra, il futuro chissà. Se succederà noi lavoreremo anche nell’ottica di cedere, quando dovremo per forza di cose, questa squadra alla migliore organizzazione possibile che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di essere. Già deciso quale tra Bari e Napoli? Dipenderà dal mercato, dalle offerte e da tante altre cose. E difficile oggi pensare ad una strategia. Il Bari al momento è la soluzione più ovvia”.