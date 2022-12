Bari-Genoa, i convocati di Mignani: torna Cheddira

Record di spettatori con un semifinalista mondiale in più. Nella bolgia del San Nicola il Bari di mister Mignani ospiterà il Genoa guidato da mister Gilardino in occasione della 19a giornata Serie B. Per la sfida ai liguri il tecnico biancorosso potrà nuovamente contare sui rientranti Cheddira, Maiello, Ricci e Terranova. Indisponibili D’Errico e Galano per affaticamento muscolare. Da valutare la presenza dal 1′ dell’attaccante marocchino, reduce dalla storica spedizione della sua nazionale in Qatar.

Ecco i convocati

PORTIERI: 1.FRATTALI, 18.CAPRILE, 22.POLVERINO

DIFENSORI: 6.DI CESARE, 20.TERRANOVA, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 27.MAZZOTTA, 31.RICCI, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 17.MAIELLO, 63.BELLOMO, 80.BENEDETTI, 90.FOLORUNSHO, 99.MALLAMO

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 14.SALCEDO, 26.SCHEIDLER, 30.CETER, 74.CANGIANO