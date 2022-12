Bari, De Laurentiis: “Siamo una grande squadra. Vogliamo la Serie A”

“Siamo lì in cima con squadre importanti, con tanti anni di B alle spalle. Siamo in linea con la nostra ambizione”. L’allenatore del Bari, Luigi De Laurentiis, è intervenuto così a Tuttobari.com riguardo alla stagione dei biancorossi. “Il club ha investito tanto, non avremmo mai fatto un campionato tanto per affrontarlo – aggiunge il tecnico -. Ci siamo presentati con una squadra competitiva. Nessuno aveva la capacità di sapere in un campionato totalmente nuovo quale potesse essere la performance della squadra. L’abbiamo capito in corsa”.

“Salire in A? Se si potesse catalogare cosa serve per andare in Serie A, sarebbe facile. Sono situazioni difficili. Vedete Parma e Monza. Non è matematico nulla” ha detto, prima di parlare sulle voci di mercato che riguardano Cheddira e Caprile: “Cheddira fa la differenza, anche per le casse societarie. Queste sono belle sorprese, penso anche a Caprile: è un portiere di grande intraprendenza, ma anche umiltà. Abbiamo scelto uomini, e non solo il talento sportivo. Se vanno via? Resteranno con noi in questo campionato, poi vedremo”.