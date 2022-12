Ascoli, Falasco trasportato in ospedale: resterà in osservazione

Nicola Falasco è stato trasportato all’ospedale di Pisa per accertamenti e resterà tutta la notte in osservazione. Il calciatore dell’Ascoli è stato protagonista di un duro contrasto con il pisano Esteves a seguito del quale ha perso sangue ed è stato costretto ad uscire in barella lasciando il posto a Donati. Qualche minuto più tardi, anche il calciatore di casa ha lasciato il campo.