Ascoli, Bucchi: “Poca precisione in campo, ma gara equilibrata da 0-0”

Il tecnico dell’Ascoli, Cristian Bucchi, ha commentato la sconfitta subita in campionato contro la Reggina. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Poca precisione in campo oggi, non è stata una partita da ricordare dal punto di vista tecnico. Tuttavia c’è stato molto equilibrio e il risultato più giusto sarebbe stato 0-0. La Reggina ha portato a casa i tre punti con gli episodi, senza mai tirare in porta. Ci è mancata furbizia”.

Poi ha aggiunto: “Siamo stato davvero sfortunati nelle ultime partite, ma nulla è compromesso. Dobbiamo però imparare a vincere anche le partite sporche, quelle in cui non si gioca benissimo”.