Vincenzo Italiano ricorda Sinisa Mihajlovic: “L’ho ammirato sia come giocatore che come allenatore”

“Ho ammirato Sinisa prima come calciatore e poi come allenatore. Ha lasciato il segno in entrambi ruoli entrando nel cuore della gente e dei tifosi, a prescindere dalla maglia che indossava. Ma ho stimato e continuo a stimare Sinisa soprattutto come uomo, per la splendida famiglia che ha costruito e per tutti i messaggi che ha saputo trasmettere, dentro e fuori dal campo. Mando un grosso abbraccio a tutta la sua famiglia e tutte le persone che gli sono state vicine”. Queste le parole di Vincenzo Italiano in ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex tecnico viola, scomparso all’età di 53 anni.