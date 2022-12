Verona, Zaffaroni: “Riscontri positivi nonostante il risultato, non dobbiamo sfiduciarci”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, al termine dell’amichevole persa 1-0 al Bentegodi contro il Bologna, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Credo che oggi, al di là del risultato finale, ci siano stati riscontri positivi. La squadra ha creato molto, conducendo il gioco soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni soprattutto nei primi trenta minuti: non dobbiamo sfiduciarci, ma solamente proseguire e continuare così e il gol arriverà. Senza dubbio ad oggi il fardello più pesante che ci portiamo dietro è la nostra posizione in classifica, ma è una situazione con cui dobbiamo imparare a convivere. Abbiamo ancora due settimane a disposizione per lavorare e migliorarci prima della sfida contro il Torino”.

L’allenatore è alle prese con diversi infortuni, che dovrebbero essere risolti in vista della ripresa del campionato del 4 gennaio: “Nessun problema serio per Veloso, oggi per precauzione ho preferito non rischiarlo, ma alla ripresa ci sarà così come Lasagna. Penso che anche Piccoli tornerà presto in gruppo, mentre Ilic sta proseguendo le cure”.

“Dobbiamo affinare la nostra condizione fisica, ma continueremo a lavorare anche sull’aspetto tattico. Credo che organizzeremo un allenamento congiunto tra di noi per far sì che tutti possano mettere minuti nelle gambe in vista della partita contro il Torino. La società si muoverà sul mercato, ma a noi deve interessare rimanere concentrati sul ritrovare la compattezza, soprattutto dal punto di vista mentale. In questo momento dobbiamo pensare solamente a lavorare per dare il massimo in ogni partita”, ha concluso Zaffaroni.