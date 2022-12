Verona, Zaffaroni nuovo allenatore: affiancherà Bocchetti senza patentino

Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona e sarà affiancato da Salvatore Bocchetti, che non ha ancora la licenza Uefa Pro e non può di conseguenza ricoprire la carica di prima allenatore. Bocchetti rimane dunque nello staff dell’Hellas Verona, con il collaboratore tecnico Luigi Pagliuca. Queste le prime parole da tecnico dell’Hellas Verona di Zaffaroni: “Ringrazio il presidente Maurizio Setti, il responsabile area tecnica Francesco Marroccu e il direttore sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica”.