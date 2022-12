Verona-Bologna, tifosi in piedi al Bentegodi per applaudire il ricordo di Sinisa Mihajlovic

Nella giornata odierna allo stadio Marcantonio Bentegodi è andata in scena l’amichevole tra Hellas Verona e Bologna, a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A. Il momento senza ombra di dubbio più bello e commovente c’è stato prima del fischio d’inizio, con tutti i tifosi presenti sugli spalti che si sono alzati in piedi per applaudire il ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex tecnico dei rossoblù scomparso la scorsa settimana a soli 53 anni a causa della leucemia. Tanta emozione e commozione non soltanto tra i sostenitori, ma anche tra i giocatori in campo.