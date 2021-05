Verona, addio a Ivan Juric: risoluzione ufficiale del contratto

by Davide Triolo

Ivan Juric, Foto Antonio Fraioli

Ivan Juric non lotterà più per l’Hellas Verona, avendo risolto il contratto che lo legava al club veneto. L’allenatore croato aveva espresso malessere nei post-partita delle uscite uscite veronesi, indirizzando messaggi concreti e significativi alla società, dunque palesando scontentezza. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona, in merito alla rottura della collaborazione professionale con Juric: “Hellas Verona FC comunica di aver risolto il contratto che legava Ivan Juric al Club gialloblù sino al 30 giugno 2023. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Ivan Juric dopo due stagioni nelle quali il Club e l’allenatore croato hanno ottenuto risultati significativi. Nei prossimi giorni Hellas Verona FC annuncerà il nuovo allenatore”. Le strade tra Juric e Verona si dividono, ma il tecnico croato ha dimostrato di valere una piazza importante in Serie A.