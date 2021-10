Venezia-Salernitana, i 22 convocati di Colantuono: presente l’essenziale Ribery

by Davide Triolo

Frank Ribery - Foto Sven Mandel - CC-BY-SA-4.0

Stefano Colantuono ha chiamato in causa 22 giocatori per Venezia-Salernitana, fondamentale scontro salvezza valevole per la decima giornata della Serie A 2021/2022. I campani dovranno riscattare una prestazione poco convincente contro l’Empoli, con Franck Ribery chiamato a suonare la carica in Veneto. Dopo la sfortunata gestione Castori, il nuovo arrivato Colantuono dovrà tentare i offrire qualcosa in più in favore della causa campana, al fine di lottare per una complessa permanenza in massima serie italiana. Di seguito i convocati della Salernitana, volenterosa di far bene contro i rivali veneziani.

CONVOCATI SALERNITANA

PORTIERI – Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI – Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg.

CENTROCAMPISTI – Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea.

ATTACCANTI – Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.