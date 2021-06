Venezia, Paolo Zanetti rinnova il contratto sino al 2025: il comunicato ufficiale

by Matteo Di Gangi 9

Paolo Zanetti, tecnico artefice della promozione del Venezia in Serie A, resterà legato al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2025. Il club veneto ha annunciato il rinnovo del proprio tecnico in una nota sul sito ufficiale. “Il club arancioneroverde e Zanetti lavoreranno quindi ancora insieme per altri quattro anni, nel segno della continuità dello sviluppo del progetto tecnico ed identitario iniziato la scorsa stagione”, spiega il Veenzia. Soddisfatto il Presidente Duncan Niederauer. “Siamo molto felici che Zorro rimarrà con noi per i prossimi 4 anni. Complice il successo ottenuto dalla squadra in campionato sono circolate molte voci in questo periodo, ma eravamo fiduciosi che avremmo trovato un accordo – ha raccontato – Il nostro ritorno in Serie A richiederà uno sforzo ancor maggiore da parte di tutti i membri della famiglia del Venezia FC e Zorro è pronto a fare la sua parte. Abbiamo condiviso un campionato fantastico insieme e non c’è dubbio che gran parte del nostro successo sia dovuto alla sua leadership”.