Veleni, polemiche, richieste e contemporaneità: la Serie A al rush finale

by Matteo Di Gangi

José Mourinho - Foto Antonio Fraioli

Gli ultimi centoottanta minuti di fuoco. Dentro e fuori dal campo. La Serie A si appresta a vivere il finale di campionato più emozionante dell’ultimo decennio (lo scudetto non si decide all’ultima giornata dal 2010 quando l’Inter di Mourinho la spuntò sulla Roma di Ranieri grazie al gol vittoria di Milito in Siena-Inter). Scudetto, lotta salvezza, lotta europea e la Roma anche in finale di Conference. Tante le polemiche, arbitrali ma non solo, con la richiesta della Salernitana di far giocare la penultima giornata in contemporanea. E la richiesta della Roma di anticipare l’ultima giornata al venerdì per preparare al meglio la finale contro il Feyenoord di mercoledì 25. Oggi, al Coni a Roma, l’Assemblea della Lega di Serie A. Prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter che si disputerà questa sera allo stadio Olimpico.

PENULTIMA GIORNATA – La Salernitana, quest’oggi, in Assemblea chiederà ufficialmente la contemporaneità per le squadre che lottano per la salvezza anche per la penultima giornata (il programma prevede Empoli-Salernitana sabato alle 15, Udinese-Spezia sabato alle 18, Roma-Venezia sabato alle 20:45, Napoli-Genoa domenica alle 15, Cagliari-Inter domenica alle 20:45 e Sampdoria-Fiorentina lunedì alle 18:30). La richiesta verrà respinta. La contemporaneità infatti esiste solamente per l’ultima giornata e non verranno fatte deroghe che potrebbero creare precedenti pericolosi. Dunque il programma rimarrà così com’è.

ULTIMA GIORNATA – Discorso diverso per l’ultima giornata. Dove tutte le squadre in lotta per lo stesso obiettivo devono giocare allo stesso giorno e alla stessa ora. In più è arrivata la richiesta formale della Roma per anticipare la sua partita contro il Torino al venerdì sera così da avere più tempo per poter preparare la finale di Conference League con il Feyenoord. La Lega ha aperto all’ipotesi ma la decisione definitiva verrà presa lunedì prossimo quando si avrà la situazione della suddivisione delle partite più chiara. L’anticipo della Roma, come da regolamento della Lega di Serie A, dovrebbe portare anche all’anticipo al venerdì di Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli e Lazio-Hellas Verona. Tutte le squadre che si stanno giocando un posto europeo con i giallorossi. Le possibilità che la Roma venga accontentata comunque sono molto alte anche per rispetto di un club che potrebbe portare l’Italia a sollevare un trofeo dodici anni dopo. Per la lotta scudetto, qualora fosse ancora viva, si dovrebbe giocare domenica alle ore 15:00: sia Sassuolo-Milan che Inter-Sampdoria con festa a San Siro, per chiunque vinca, domenica sera.

ESEMPIO PREMIER LEAGUE – Veleni e polemiche in Serie A, ma andiamo a vedere quello che accade in Premier League, punto di riferimento europeo a detta di tutti. La Premier League, esattamente come la Serie A, giocherà solamente l’ultimo turno in contemporanea. Ma c’è di più. Nella penultima giornata del campionato, con Manchester City e Liverpool in piena lotta per il titolo, il programma è il seguente: sabato 14 il Liverpool si giocherà la finale di Fa Cup con il Chelsea, domenica 15 il Manchester City andrà a far visita in casa del West Ham e gli uomini di Klopp giocheranno la loro penultima partita martedì 17 in casa del Southampton. Due giorni dopo il City e con una finale di Fa Cup tre giorni prima. Pensate se fosse successo in Italia. Dove a trionfare sono sempre polemiche e veleni.