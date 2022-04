Vavro ricorda i tempi alla Lazio: “Lì ho pensato di smettere di giocare”

by Redazione

Denis Vavro - Foto Antonio Fraioli

“A volte ho pensato: ‘Va bene, sto interrompendo la mia carriera calcistica’. Non faceva per niente per me sedermi in panchina o in tribuna. Così ho detto al mio agente che non mi piaceva più giocare a calcio. La mia testa era così stanca. Ho detto alla mia famiglia: ‘Gioco nella Lazio fino alla scadenza del contratto e guadagno i soldi, poi concludo la mia carriera calcistica’. Non mi piaceva il calcio. Non vedevo partite, solo film”. Questo il racconto a Discovery+ dell’ex difensore della Lazio, Denis Vavro, ancora di proprietà dei biancocelesti ma in prestito al Copenaghen.