Ultras Lazio su Mihajlovic: “Addio a un uomo vero, sognavamo di vederti sulla nostra panchina”

Sinisa Mihajlovic è stato “un uomo vero, ancor prima che grande calciatore e allenatore. Hai perso la battaglia piu’ dura della tua vita contro un nemico infame, ma l’hai combattuta da leone quale sei sempre stato. Fino all’ultimo, a testa alta di fronte a tutto e tutti, con dignità ma anche con spavalderia: non ti sei mai tirato indietro dinnanzi a nessuno , non hai mai rinnegato le tue idee, la tua Lazio, i tuoi ideali”. Questo il messaggio degli Ultras della Lazio in ricordo del campione scomparso oggi all’età di 53 anni. “Anche quando in passato ci fu uno screzio con la curva – ricordano – non sei indietreggiato e alla fine ti sei riconquistato l’amore della tua curva, dei tuoi tifosi. Piangiamo tutti ora che non ci sei piu’, amico nostro”. “Il sogno di ogni laziale era di rivederti un giorno su quella panchina, la nostra, a portarci magari quello scudetto che da giocatore ti eri conquistato sul campo con l’aquila sul petto. Domani inaugureremo la nuova sede in onore tuo, a modo nostro, brindando a te, perché certamente è quello che avresti voluto, perché chi è vincente come te, sarà per sempre invincibile. Addio Sinisa per sempre nei nostri cuori!”, chiude così il messaggio.