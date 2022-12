Udinese, Sottil ritrova Becao: intera seduta di allenamento in gruppo

Buone notizie per l’Udinese, che ha riaccolto Rodrigo Becao in gruppo per l’intera seduta di allenamento. Gli uomini guidati da Andrea Sottil, infatti, dopo un giorno di riposo, hanno ripreso la loro preparazione sul terreno di gioco del Bruseschi in vista della ripresa del campionato di Serie A del 4 gennaio. I calciatori che sono stati maggiormente impiegati nell’amichevole contro l’Athletic Bilbao hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercitazioni tecniche e partite a campo ridotto. Nella giornata di domani, martedì 20 dicembre, è prevista una doppia sessione di allenamento.