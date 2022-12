Udinese, Sottil: “Perdere non piace a nessuno, ma ho visto personalità”

Dopo la sconfitta in amichevole arrivata contro il West Ham per 1-3, il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato di questa prestazione. Ecco le sue parole: “Perdere non fa piacere comunque a nessuno. Loro sono più avanti con la preparazione ma per ben 60-65 minuti ho visto una gran partita da parte dei ragazzi, grande personalità, abbiamo subito poco e creato tanto. Peccato per i gol subiti, potevamo fare meglio nei primi due. Nuytinck rientra lunedi, Makengo e Udogie probabilmente verso giovedì. Per Becao e Deulofeu contiamo di averli intorno al 19. Il nostro obiettivo è recuperare tutti per le ultime due amichevoli”.