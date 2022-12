Udinese, sconfitta in rimonta contro il West Ham: Pereyra illude Sottil

Finisce con una sconfitta per l’Udinese l’amichevole internazionale contro il West Ham. 1-3 alla Dacia Arena tra i bianconeri e gli inglesi, che dopo aver subito la rete del vantaggio friulano a opera del Tucu Pereyra, che va in gol al 12′ sulla spizzata di Beto che diventa un assist perfetto per l’inserimento dell’argentino sul secondo palo, escono fuori alla distanza e fanno valere il maggiore tasso tecnico. Sfortunati però i ragazzi di Sotti, che speravano di poter chiudere avanti il primo tempo, e che invece vengono gelati dalla rete allo scadere della prima frazione di Benrahma, che spinge i ventidue all’intervallo sul risultato di parità.

Nella ripresa tanti cambi e sperimentalismo da parte di tutte e due le squadre, lo paga maggiormente l’Udinese visto che i britannici hanno sicuramente tanti giocatori in più di gran livello. Lo dimostrano Lanzini e Antonio, che firmano le due reti con cui gli hammers espugnano il campo della squadra bianconera, apparsa comunque discretamente in forma in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio: i ragazzi di Sottil cominceranno dall’Empoli, prima però un’altra grande amichevole di lusso contro l’Athletic Bilbao.