Udinese-Sassuolo, Dionisi: “Motivati a ottenere risultato positivo. Out Boga e Djuricic”

by Andrea Bellini

Alessio Dionisi - Credits:FIGC

“L’Udinese ci ha dato delle difficoltà negli anni scorsi. Ma non pensiamo a questo, i ragazzi sono motivati a fare prestazione e ottenere un risultato positivo. Sappiamo però che sarà una gara difficile”. Così Alessio Dionisi, nella conferenza alla vigilia della trasferta in Friuli del suo Sassuolo. I neroverdi arrivano da una cocente sconfitta subita in rimonta contro l’Empoli. A tal proposito, il tecnico degli emiliani commenta: “Arriviamo da una settimana intensa, il risultato va accettato e dobbiamo combattere per dimostrare che non ci va bene. Siamo arrabbiati perché facendo prestazione devi fare risultati. Ma siamo in linea con le nostre aspettative. Volevamo chiudere in bellezza la settimana dopo la vittoria da sfavoriti contro la Juventus, diciamo che è stata una settimana finita male”. E infine, Dionisi annuncia due assenze importanti: “Boga non ha nulla di grave, un problemino muscolare e lo rivedremo dopo a sosta. Non ci sarà, così come non ci sarà Djuricic“.