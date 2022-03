Udinese, sabato gara amichevole contro il Koper

by Christian Poliseno

Gabriele Cioffi - Foto Antonio Fraioli

La Serie A si ferma, l’Udinese no. Il club friulano ha infatti annunciato che disputerà una gara amichevole contro la formazione slovena del Koper. Il match si disputerà, a porte chiuse, alla ‘Dacia Arena’, con calcio di inizio alle 15 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in diretta streaming sul sito www.udinesetv.it e sulla pagina Facebook di Udinese Tv.