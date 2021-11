Udinese, Pozzo celebra i 125 anni del club: “Vogliamo tornare in Europa”

by Mattia Zucchiatti 20

“125 anni? L’Udinese è la nostra passione, non solo la mia, e per noi friulani è qualcosa di particolare. In Friuli abbiamo due emblemi, l’Udinese e gli alpini, quindi viviamo di questo spirito. Poi ovviamente c’è sempre la passione per il calcio per fare sempre del nostro meglio“. Queste le parole di Giampaolo Pozzo ai microfoni di Sky nel prepartita in occasione del 125esimo anniversario bianconero. E ancora: “Sarà senz’altro emozionante incontrare le vecchie glorie del club e so che tutti, salvo quelli che hanno impegni inderogabili, hanno accettato con entusiasmo l’invito, questo significa che hanno un buon ricordo dell’Udinese e questo mi fa piacere“, ha aggiunto.

L’obiettivo è ambizioso: “L’Europa? Sì, ci ripenso, è il nostro obiettivo pur essendo consapevoli che non si tratta di qualcosa di facile ma l’abbiamo fatto e vogliamo rifarlo. Abbiamo comunque le risorse di una squadra provinciale – ha detto Pozzo – e non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, come in 125 anni di storia nessuna proprietà ha fatto e questo ha garantito la nostra longevità. Mi piacerebbe che fosse Gotti ad accompagnarci in Europa, lo stimo e noi cerchiamo sempre di aiutare i nostri allenatori, spero che potremo fare bene insieme”.