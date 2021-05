Udinese, offerta da 20 milioni di euro per De Paul dall’Atletico Madrid: la situazione

by Davide Triolo

Wanda Metropolitano - Foto Roberto CC BY SA 3.0

Rodrigo De Paul è l’oggetto del desiderio di molteplici club europei, in quanto reduce dall’ennesima stagione straordinaria, da vero e proprio simbolo dell’Udinese. Il centrocampista argentino piace a più club italiani, tra i quali vi sono Inter e Milan, ma ha attirato l’attenzione di alcune corazzate in giro per l’Europa, come l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno presentato un’offerta ufficiale all’Udinese, secondo quanto riportato da Sky Sport, pari a 20 milioni di euro totali ed eventuali contropartite tecniche. Secco ‘no’ dell’Udinese alla proposta, sebbene le tratti siano in costante contatto, poiché la valutazione del ‘diez’ argentino si aggira intorno ai 40 milioni di euro cash, senza considerare eventuali contropartite appunto. Situazione in continua evoluzione, il futuro di De Paul potrebbe essere lontano dal Friuli, ma i bianconeri non svenderanno il proprio gioiello sudamericano.