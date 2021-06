Udinese, Gotti confermato sulla panchina friulana: smentita l’ipotesi Maran

by Davide Triolo

Luca Gotti (foto Mech867 CC BY-SA 4.0)

L’Udinese non alimenterà la girandola delle panchine in Serie A, dopo alcuni e repentini cambi alla guida dei club militanti in massima serie. Simone Inzaghi all’Inter, Massimiliano Allegri alla Juventus, Maurizio Sarri alla Lazio, Gennaro Gattuso alla Fiorentina, Luciano Spalletti al Napoli…e Luca Gotti all’Udinese. L’allenatore italiano, difatti, legato da anni alla società friulana, è stato confermato dalla proprietà per un ulteriore e stimolante anno in Serie A 2021/2022. Rolando Maran dunque non siederà sulla panchina dell’Udinese, come recentemente ipotizzato da più fonti, ma Gotti continuerà il proprio lavoro tecnico-tattico al fianco dei calciatori a sua disposizione.