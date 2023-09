Udinese-Fiorentina, infortunio Dodò: cambio obbligato

Subito una nota stonata per la Fiorentina nei primi minuti di gioco contro l’Udinese in Friuli. Sugli sviluppi di un contrasto all’altezza della bandierina, Dodò è rimasto a terra chiedendo subito il cambio. L’esterno viola è stato subito soccorso dallo staff medico e non è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco sulle sue gambe. Da capire se si tratta di un problema muscolare o di un infortunio al ginocchio. Nelle prossime ore si saprà di più. E gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema fisico. Sportface.it vi terrà informati sulle sue condizioni. Dodò è stato sostituito da Kayode ed è stato portato in braccio fuori dal campo. Segnali che non inducono all’ottimismo.