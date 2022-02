Udinese, Cioffi: “Beto un potenziale campione. Deulofeu è uno dei più facili da gestire”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Con umiltà dico che mi sento un tecnico completo, anche perché altrimenti la panchina non me la davano. Da dove ripartire? Mentalità, sacrificio e gioco. Mi aspetto una Lazio che vuole vincere, ma ho molta fiducia nella mia squadra. Il 3-5-2? È un modulo solido, il nostro obiettivo è la salvezza. Deulofeu? Non è certo un problema. È uno dei più facili da gestire. Lui sta aiutando i compagni, i compagni aiuteranno lui. Beto? Ha risentito delle due settimane di tapis roulant durante il Covid ma è un potenziale campione e arriverà in doppia cifra”.