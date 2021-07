Udinese, ci sono tre giocatori no-vax in rosa: per loro tampone quotidiano

by Giorgio Billone

Dacia Arena - Foto Matteo.favi CC BY SA 4.0

Ci sono tre calciatori no-vax all’interno della rosa dell’Udinese. Lo ha detto all’Ansa il direttore dell’area tecnica del club, Pierpaolo Marino, che ha sottolineato come il club abbia da tempo sensibilizzato i propri tesserati per quanto concerne la vaccinazione: “Nella squadra attualmente a disposizione di Luca Gotti ci sono 3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti: per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano da parte del dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario della nostra formazione, che li monitora giorno per giorno. Gli altri calciatori si sono sottoposti alla vaccinazione già nel mese di maggio, grazie alla piena disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda sanitaria. La proprietà si è attivata con grande slancio, fin da subito, non soltanto per sensibilizzare i propri tesserati, ma ha messo a disposizione la Dacia Arena come hub vaccinale, prima società in Italia a garantire questo tipo di spazi per incentivare e favorire la campagna”.