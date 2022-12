Udinese, Beto: “Siamo fortissimi. Io meno degli altri, ma ho il compito di buttarla dentro”

L’Udinese si appresta a tornare in campo per la sfida contro l’Empoli, e il suo bomber Beto è pronto a tornare al gol: “Noi siamo fortissimi, in questa squadra tutti hanno grande qualità. Io ne ho meno degli altri, ma ho il compito di buttarla dentro. Europa alla portata? Non si parla d’Europa. Per il momento bisogna pensare all’Empoli e a giocare per vincere”. Queste le parole del centravanti a ‘La Gazzetta dello Sport’ a pochi giorni dalla ripresa della Serie A.