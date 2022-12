Udinese-Athletic Club, Sottil: “Peccato per gol subito nel finale, ci insegna a non abbassare mai la guardia”

“Primo tempo diciamo normale, forse abbiamo sbagliato un po’ troppi disimpegni in uscita. Il secondo tempo mi è piaciuto molto, eravamo più sciolti e reattivi, l’Udinese vera che conosco. Mi stavo divertendo dalla panchina. Peccato aver preso il gol allo scadere“. Così Andrea Sottil commenta la sconfitta della sua Udinese contro l’Athletic Club in amichevole. Sempre in relazione al gol di Inaki Williams subito all’87’, il tecnico dei friulani aggiunge: “Questo ci insegna che in questa categoria non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre concentrati e non superficiali. Abbiamo migliorato la prestazione rispetto al West Ham e di questo sono contento. La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male e che dalla prossima amichevole torneranno anche altri giocatori”.