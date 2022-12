Torino-Verona, il Casms vieta la trasferta in Piemonte ai tifosi gialloblù

In vista della sfida della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino ed Hellas Verona, in programma il 4 gennaio, i tifosi gialloblù non potranno recarsi allo stadio. Il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), infatti, ha vietato la trasferta in Piemonte ai sostenitori scaligeri e, di conseguenza, sono stati annullati tutti i biglietti del settore ospiti acquistati entro il 29 dicembre.

Ad annunciarlo è stata la società granata: “Tutti coloro che avevano i requisiti per acquistare i biglietti per il settore ospiti, ovvero i non residenti a Verona e provincia, – aggiunge il Torino – potranno inviare direttamente una mail a [email protected] al fine di poter acquistare nuovamente il biglietto senza l’aggiunta delle commissioni di servizio”.