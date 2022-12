Torino, Vagnati: “Dobbiamo farci trovare pronti e recuperare tutti i giocatori per la ripresa”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato della ripresa del campionato che dovrà affrontare il club granata da gennaio. Queste le sue parole, dopo l’amichevole contro la Cremonese: “La sosta l’hanno fatta tutti e quindi per tutti c’è un’incognita. Dipenderà dagli infortuni, da chi ha avuto giocatori al Mondiale, ma alla lunga penso che i valori delle squadre verranno fuori. A gennaio ci sono tante partite, noi ne avremo una importante con il Milan. Dobbiamo farci trovare pronti, recuperare tutti giocatori”.

Poi ha aggiunto: “Ai Mondiali ho tifato per i nostri ragazzi, la Serbia, la Svizzera e la Croazia. Quando la Croazia è andata avanti ho tifato per loro, anche per il nostro tecnico”.