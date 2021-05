Torino, squadra in ritiro in vista della Lazio

by Mattia Zucchiatti

Salvatore Sirigu, Torino - Foto Antonio Fraioli

Un punto in due partite. E’ quel che serve al Torino per salvarsi in vista delle prossime partite contro Lazio e Benevento, che è stata raggiunta sull’1-1 dal Crotone. La società granata ha deciso di organizzare un ritiro in vista della sfida dell’Olimpico, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. In caso di sconfitta contro i biancocelesti, sarà lo scontro diretto all’ultima giornata a definire le sorti dei granata. Dopo le brutte sconfitte contro Milan e Spezia, il ritiro può essere l’occasione giusta per guardarsi negli occhi e ripartire.