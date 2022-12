Torino, Singo finisce ko: lesione del bicipite femorale per l’esterno ivoriano

Brutte notizie per il Torino che, ad un mese dalla ripresa del campionato di Serie A, perde Wilfried Singo per infortunio. L’esterno ivoriano, infatti, si è infortunato nel corso del primo allenamento della settimana e, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. L’allenatore granata Ivan Juric, dunque, sarà costretto a fare a meno del giocatore per un circa un mese, con la presenza di Singo in forte dubbio in vista della sfida contro l’Hellas Verona in programma il 4 gennaio 2023. In precedenza, il 23 dicembre i granata giocheranno un’amichevole pre-natalizia a Torino contro la Cremonese.