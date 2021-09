Torino, si ferma Praet: distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra

by Daniele Forsinetti

Dennis Praet - Foto Roberto Martinelli

Brutte notizie per il Torino, che perde il centrocampista Dennis Praet per le prossime partite di campionato. L’ex giocatore della Sampdoria, dopo l’infortunio contro il Sassuolo, si è sottoposto in giornata a degli esami che hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie riabilitative e la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. I granata, in vista del turno infrasettimanale contro la Lazio, riprenderanno gli allenamenti nella giornata di lunedì.