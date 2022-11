Torino, ritiro in Spagna dall’8 al 17 dicembre: previste amichevoli con Espanyol ed Almeria

Mentre i Mondiali di Qatar 2022 procedono in maniera spedita, i vari club di Serie A si preparano a tornare in campo in vista della ripresa del campionato fissata al 4 gennaio. Nelle ultime ore il Torino ha ufficializzato date e luogo del mini-ritiro invernale: i granata trasferirà a San Pedro del Pinatar, in Spagna, dall’8 al 17 dicembre. La formazione guidata dal tecnico Ivan Juric, oltre ad allenarsi, ha in programma anche di disputare due amichevoli, una contro l’Espanyol il 10 dicembre e l’altra contro l’Almeria il 16 dicembre. Entrambe le compagini iberiche militano nella Liga e occupano rispettivamente il sedicesimo e il quattordicesimo posto della classifica.