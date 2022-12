Torino, parte bene il ritiro in Spagna: Miranchuk stende l’Espanyol

Il Torino inizia nel migliore dei modi il proprio ritiro in Spagna in vista della ripresa del campionato di Serie A. I granata, nella loro prima amichevole sul territorio iberico, sconfiggono di misura i padroni di casa dell’Espanyol, condannati da un bel gol di Miranchuk nel finale del primo tempo. I quarantacinque minuti iniziali non regalano troppo spettacolo. I granata, tuttavia, riescono a chiuderlo in vantaggio. Al 39′ Miranchuk riceve palla da Karamoh ed insacca alle spalle di Fernandez. Da segnalare che il gol torinese arriva proprio nel momento di massima pressione esercitata dalla formazione iberica, con Berisha chiamato in un paio di occasioni a sventare dei pericoli. L’assenza di agonismo ed i tanti cambi effettuati dai due allenatori addormentano un po’ i ritmi durante il secondo tempo. Il Torino ci prova nei primi minuti salvo subire la pressione avversaria nella seconda metà della frazione. Nonostante i molti Primavera in campo, i granata riescono a reggere nel finale.