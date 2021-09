Torino-Lazio, Milinkovic-Savic e la sfida tra fratelli: “Pareggio risultato migliore? Forse per nostra madre”

by Andrea Bellini

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

“Risultato bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione. Pari tra fratelli? È il risultato migliore per nostra madre, per me no. Abbiamo parlato di cose private, non ci piace parlare di calcio subito dopo le partite, lo faremo domani. Se mi avesse segnato? Dovevo stare attento a tutti i loro giocatori, molto bravi. Sono tutti uguali”. Queste le parole di Vanja Milnkovic-Savic, portiere del Torino e fratello del centrocampista della Lazio Sergej dopo la sfida terminata per 1-1.