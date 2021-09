Torino-Lazio 1-1, Muriqi: “Punto meritato, ora testa al derby”

by Andrea Bellini

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Vedat Muriqi ha commentato il pareggio per 1-1 in Torino-Lazio, sfida valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. L’attaccante kosovaro, decisivo nel finale avendo conquistato il rigore poi trasformato da Immobile, ha dichiarato: “Il Torino ha giocato in maniera molto aggressiva, ma sapevamo di affrontare una partita difficile. Abbiamo meritato il punto conquistato all’ultimo e siamo contenti perché un punto è meglio di niente”. “Ora la testa deve essere rivolta al derby, dobbiamo recuperare un po’ di energie, ma stiamo lavorando bene in questo senso e cerchiamo di aiutarci all’interno della squadra. Siamo concentrati per la sfida contro la Roma, dobbiamo lavorare di più per ottenere la vittoria“, ha quindi concluso Muriqi, nelle dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Radio.