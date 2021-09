Torino-Lazio 1-1, Martusciello: “I ragazzi hanno dato tutto, paghiamo errori individuali”

by Christian Poliseno

Esultanza Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

A margine del pareggio della Lazio col Torino per 1-1, ha parlato il vice allenatore capitolino, Giovanni Martusciello, in panchina al posto dello squalificato Maurizio Sarri. Martusciello ha voluto analizzare la situazione della squadra, cercando di spiegare il perché di tutte queste brutte prestazioni: “Quando ti trovi davanti squadre che ti fanno lavorare in maniera sporca, fai fatica a mettere a punto le tue trame di gioco. È complicato lavorare su certi meccanismi in questa fase del campionato. Stiamo pagando a caro prezzo degli errori individuali, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Durante la settimana i miglioramenti si vedono, ma è importante che i giocatori capiscano determinati concetti. Sono soddisfatto della prestazione e l’impegno che hanno messo i ragazzi. La squadra si è comportata bene, purtroppo c’è stata una disattenzione sul gol. Ma la reazione rispetto a quattro giorni fa è stata veemente. I ragazzi hanno speso tanto e hanno dato tutto, anche se ci sono margini enormi. Non bisogna seguire i risultati in questo momento, anche se facciamo piccoli passi in avanti. Speriamo di consolidare al più presto alcuni concetti”.