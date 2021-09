Torino-Lazio 1-1, Juric: “Siamo stati dei polli”

by Andrea Bellini

Wilfried Singo e Armando Izzo, Torino - Foto Antonio Fraioli

“È stata una partita molto tosta, ma siamo stati dei polli. È una gara dominata, potevamo fare più gol: perdere due punti così mi fa rodere. La prestazione della squadra è stata ottima, c’è da fare i complimenti ai giocatori anche se ora sono arrabbiato. Siamo ancora indietro rispetto a quello che possiamo fare ma abbiamo fatto una buonissima partita”. Lo ha dichiarato Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo il pareggio contro la Lazio. I biancocelesti hanno pareggiato negli ultimi minuti con un rigore di Immobile: “Bisogna essere sempre concentrati, non si tratta di fisico – motiva il tecnico a Sky Sport – I cambi ci danno un contributo importante, questo gruppo è formato da gente che si impegna e che ha fame. Le cinque sostituzioni ci fanno comodo perché puoi coprirti di più e hai più scelta. In questo momento però abbiamo tanti giocatori indisponibili, siamo pochi soprattutto in attacco”. Juric vuole cambiare la rotta del Torino: “Questa squadra si è salvata sempre all’ultimo nelle scorse stagioni. Se ho firmato per tre anni, vuol dire che vedo potenzialità. Anche se si parte dal basso. Non sottovalutato la mia rosa, soprattutto se inizia a girarci bene. Bisogna lavorare tanto e applicarsi molto”, conclude.