Torino, infortunio per Ilkhan: il giocatore è in ospedale per fare degli accertamenti

Il Torino è in emergenza a centrocampo, oltre agli acciaccati Ricci e Linetty si ferma anche Lukic, a causa attacco febbrile, e alla mezz’ora si della partitella in allenamento si fa male il giovane turco Ilkhan, toccato duro alla caviglia destra e costretto ad accertamenti in ospedale. Juric spera di recuperare parte degli infortunati per il ritorno in campo in Serie A, in programma il 4 gennaio alle 14:30 in casa contro il Verona.