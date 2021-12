Torino-Empoli 2-2, La Mantia: “Aspettavo questo gol, pronto a dare mio contributo”

by Michele Muzzarelli

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

Andrea La Mantia ha parlato nel post-partita di Torino-Empoli 2-2, posticipo del turno infrasettimanale della Serie A 2021/2022. L’attaccante ex Lecce è stato tra i protagonisti della rimonta toscana subentrando dalla panchina: “Aspettavo questo gol, per dimostrare che anche io posso stare a questo livello – ha spiegato – Dedico la rete a mio zio che è stato male. Titolare? Tutti lavoriamo per quello, io cerco di dare il mio contributo per sentirmi utile e per questo do sempre il massimo.” Sulla partita di oggi, La Mantia spiega: “Alla fine va bene il punto, ma abbiamo provato anche a vincerla dopo essere partiti molto male. Si è vista tutta la voglia che abbiamo.”