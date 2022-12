Tabellino Spezia-Sparta Rotterdam 1-3, marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Spezia-Sparta Rotterdam 1-3 con i marcatori dell’amichevole invernale che si è giocata oggi sabato 17 dicembre 2022 in Spagna. Gol per gli olandesi di van Crooij, Saito e Tahiri. Rete della bandiera per lo Spezia di Gyasi.

SPEZIA (primo tempo, 45 minuti): Zovko; Amian, Ampadu, Nikolau; Holm, Sala, Ekdal, Bastoni, Moutinho; Sanca, Maldini.

SPEZIA (secondo tempo, 30 minuti): Zovko; Amian (17′ st Strelec), Caldara, Hristov; Holm (17′ st Salva), Kovalenko, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Sanca (17′ st Gyasi), Verde.

SPEZIA (terzo tempo, 30 minuti): Zovko; Strelec, Caldara, Hristov; Salva, Reca, Bourabia, Kiwior, Ellertsson; Gyasi, Verde.

SPARTA ROTTERDAM (primo tempo, 45 minuti): Nick Olij, Shurandy Sambo, Dirk Abels, Adil Auassar, Mica Pinto, Jonathan de Guzman, Sven Mijnans, Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen, Arno Verschueren, Vito van Crooij

SPARTA ROTTERDAM (secondo tempo, 30 minuti): Delano van Crooij, Shurandy Sambo, Dirk Abels (11. Augustin Drakpe), Mike Eerdhuijzen, Aaron Meijers, Jeremy van Mullem, Sven Mijnans (25. Mohammed Tahiri), Arno Verschueren, Jason Lokilo, Koki Saito, Vito van Crooij

SPARTA ROTTERDAM (terzo tempo, 30 minuti): Youri Schoonderwaldt, Dirk Abels, Augustin Drakpe, Mike Eerdhuijzen, Aaron Meijers, Jeremy van Mullem (10. Arno Verschueren), Koki Saito, Jason Lokilo, Mohammed Tahiri., Rayvien Rosario, Patrick Brouwer

RETI: 31′ pt Verschueren, 22′ st Saito, 15′ tt Gyasi, 17′ tt Tahiri.

ARBITRO: Eric Santiago Velez Echavarria

NOTE: nulla da segnalare.