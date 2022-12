Il tabellino di Sampdoria-Dinamo Dresda 2-2. L’amichevole con i tedeschi non sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare nei minuti finali. 2-2 grazie ai gol di Trimboli (5′) e Montevago (66′) per i blucerchiati. Per i tedeschi invece, gol di Meier (69′) e di Oehmichen (80′). Ecco il tabellino del match

Il tabellino