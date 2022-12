Tabellino Roma-Casa Pia 1-0, amichevole 2022

Termina 1-0 il match tra Roma e Casa Pia, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34′. Buone indicazioni dunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco il tabellino del match:

ROMA: Svilar, Mancini (45’Kumbulla), Smalling, Ibanez, Celik, Pellegrini (32’Matic), Cristante, Bove, Zalewski (65’Spinazzola), El Shaarawy (65’Abraham), Zaniolo (78’ Shomurodov).

CASA PIA: Joao Victor (45’ Batista), Nunes (45’ Bolgado), Fernandes (45’ Varela), Zolotic (86′ Fernandes), Lucas Soares (67’ Fereira), Lelo (75’ Vito), Neto (45’ Eteki), Taira (45’ Kunimoto), Romario (45’ Cuca), Diogo Pinto (45’ Godwin 67’ Poloni), Rafael (45’ Clayton)

RETI: 34’ El Shaarawy

AMMONIZIONI: 64’ Godwin, 91′ Bulgado

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1T: 1’; 2T: 2′