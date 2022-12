Tabellino Reggina-Inter 0-2, Amichevole invernale 2022

Il tabellino di Reggina-Inter, match amichevole disputato allo stadio Granillo a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, in cui la formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi si è imposta 2-0 di misura sul club amaranto allenato dal fratello Filippo, grazie alle reti realizzate nel finale da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Un test molto importante per i nerazzurri, che proseguono la loro preparazione in vista del big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio. Ecco il tabellino completo della sfida:

LA CRONACA DEL MATCH

Marcatore: 80′ Dzeko, 86′ Lukaku

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah (87′ Paura), Loiacono (68′ Cionek), Gagliolo (46′ Dutu), Giraudo (74′ Di Chiara); Majer (46′ Fabbian), Crisetig (82′ Canotto), Liotti (74′ Zucco) ; Ricci (74′ Agostinelli), Gori (46′ Santander), Cicerelli (74′ Rivas). In panchina: Aglietti, Colombi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Onana (74′ Cordaz); Skriniar (65′ Darmian), Acerbi, Bastoni (65′ Gosens); Bellanova (74′ De Vrij), Barella (74′ Asslani), Mkhitaryan (65′ Gagliardini), Dimarco (87′ Biral); Chalanoglu (87′ Carboni); Dzeko (87′ Stankovic), Lukaku (87′ Fontanarosa) . In panchina: Brazao. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Gaetano Massara di Reggio Calabria e Federico Longo di Paola.

Note – Spettatori 15 525. Calci d’angolo: 3-11. Recupero: 1’pt.