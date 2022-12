Tabellino Fiorentina-Rapid Bucarest 3-0: International Cup 2022

Il tabellino di Fiorentina-Rapid Bucarest 3-0, incontro amichevole valido per l’International Cup 2022 in corso sui campi della capitale rumena. La difesa viola balla nel primo tempo. A passare in vantaggio, però, sono proprio gli uomini di Italiano proprio allo scadere della frazione. Kouamè si ritrova il pallone all’interno dell’area di rigore ed in qualche modo riesce ad indirizzarlo verso il secondo palo. Il portiere avversario Moldovan viene colto in controtempo permettendo agli avversari di andare avanti quando scocca l’intervallo. Nel secondo tempo la Viola comincia a premere sul serio per siglare il raddoppio. Gli sforzi si concretizzano a ridosso del quarto d’ora di gioco. Qui Benassi, fermato in precedenza dalla traversa, s’inserisce alla grande su assistenza di Kouamè e beffa il portiere avversario. La squadra ospite continua ad attaccare. In varie occasioni arriva il possibile tris, che viene firmato a tempo scaduto ancora da Benassi. Di seguito il tabellino della partita.

TABELLINO FIORENTINA-RAPID BUCAREST

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Kayode, Quarta (1′ st Ranieri), Igor, Terzic; Duncan, Benassi; Distefano, Barak, Amatucci; Kouamé. Allenatore: Italiano V.

RAPID BUCAREST (4-3-3): Moldovan, Stefan, Iacob, Onea, Sapunaru, Crepulja, Ciobanu, Panoiu, Emmers, Sefer, Dugandzic. Allenatore: Mutu A.

RETI: 30′ pt Kouamè, 14′ e 30′ st Benassi

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.