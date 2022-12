Tabellino Fiorentina-Lugano 6-1, gol e marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Fiorentina-Lugano 6-1 con i gol e i marcatori del match amichevole del ritiro invernale dei viola. Alle 18 di mercoledì 21 dicembre al Franchi è scesa in campo la squadra di Italiano, subito scatenata coi gol di Duncan e Ikoné in meno di un quarto d’ora. L’ha riaperta Amoura dopo una bella azione corale degli svizzeri, che però sempre nel primo tempo restano in dieci per l’espulsione di Macek autore di un brutto fallo. E allora dilagano i toscani nella ripresa: segnano Barak (doppietta), Milenkovic e il rientrante Castrovilli che ha ritrovato il campo dopo otto mesi di stop. Di seguito ecco il tabellino.

Reti: 10’ Duncan 1-0. 12’ Ikoné 2-0. 20’ Bottani 2-1. 57’ Barak 3-1. 62’ Barak 4-1. 65’ Milenkovic 5-1. 90’ Castrovilli 6-1

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amatucci (Castrovilli 75′), Duncan; Ikoné (46′ Kouamé), Barak, Saponara; Jovic (61′ Distefano).

Lugano (4-2-3-1): Saipi (46’ Osigwe); Hajrizi (73’ Hajrizi), Mai (83’ De Queiroz), Daprelà, Arigoni (83’ Spinelli); Doumbia (83’ Marc), Belhadj (73’ Maccoppi)­; Amoura (57’ Babic), Bottani (57’ Durrer), Macek; Celar (57’ Facchinetti).

Note: 500 spettatori. Espulso Macek al 34’.