Tabellino Empoli-Sassuolo 2-1, amichevole 2022

Termina 2-1 il match tra Empoli e Sassuolo, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Castellani, è stata decisa dalle reti di Satriano e Baldanzi, di Thorstvedt il gol ospite. Un buon successo dunque per l’Empoli, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco il tabellino del match:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (78′ Ebuehi), Ismajli (67′ Cacace), Luperto, Parisi (67′ De Winter); Akpa Akpro (62′ Henderson), Marin (78′ Fazzini), Grassi (67′ Haas); Bajrami (78′ Ekong), Pjaca (67′ Baldanzi); Satriano.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Lammers, Guarino.

Allenatore: Paolo Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (C, 60′ Pegolo); Toljan (60′ Kyriakopoulos), Tressoldi (67′ Romagna), Ayhan (46′ Ferrari), Rogerio (46′ Marchizza); Frattesi (46′ Thorstvedt), Henrique (46′ Obiang), Traorè (60′ Harroui); Berardi (46′ Defrel), Pinamonti (60′ Alvarez), Laurientè (46′ Ceide).

A disposizione: Russo, Antiste, D’Andrea.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Reti: 31′ Satriano (E), 68′ Thorstvedt (S), 83′ Baldanzi (E)

Arbitro: Sig. Feliciani di Teramo.

Assistenti: Sig. Raspollini di Livorno e Sig. Yoshikawa di Roma 1.