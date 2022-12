Tabellino Borussia Dortmund-Fiorentina 0-2: International Cup 2022

Il tabellino di Borussia Dortmund-Fiorentina 0-2, incontro amichevole valevole per l’International Cup 2022 a Bucarest (Romania). Nel primo tempo i viola si vedono annullare due gol per fuorigioco. Su quello di Cabral ci sono parecchi dubbi mentre sembra piuttosto netto quello fischiato ad Ikonè. La risposta dei tedeschi è nei piedi di Braaf, che dopo otto minuti colpisce in pieno la traversa. Nel finale viene cancellato il possibile vantaggio anche ai tedeschi per posizione di fuorigioco attivo di Papadopoulos sulla punizione messa in porta da Brandt. Nel secondo tempo la Fiorentina la sblocca subito. Mandragora tira da lontano e la sua traiettoria beffa Lotka per il vantaggio viola. Il raddoppio porta la firma di Bonaventura, che finalizza una splendida azione dei toscani mettendo la palla sotto la traversa a tu per tu con il portiere avversario. Nel finale i ritmi si allentano e gli uomini di Italiano consolidano la vittoria. Di seguito il tabellino completo della partita.

TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-FIORENTINA

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Lotka; Semic, Schlotterbreck, Papadopoulos, Schulz; Brant, Ozcan; Braaf, Gurpuz, Malen; Adeyemi. Allenatore:Terzic E.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Favasuli; Cabral. Allenatore: Italiano V.

RETI: 5′ st Mandragora, 9′ st Bonaventura

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in discrete condizioni. Al 28′ st Papadopoulos viene espulso dall’arbitro per somma di cartellini per fallo da ultimo uomo su Cabral.

AMMONITI: Papadopoulos