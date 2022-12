Tabellino Bologna-Kapfenberger 9-0, marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Bologna-Kapfenberger 9-0, match valido come amichevole invernali del 9 dicembre 2022. I felsinei si scatenano contro la selezione austriaca, nove reti con Lykogiannis, Dominguez, Sansone, Cambiaso, Ferguson, Vignato, Arnautovic, Barrow e Lucumi in gol, tutti marcatori diversi per una bella prova dei ragazzi di Thiago Motta. Di seguito ecco allora il tabellino dell’incontro odierno.

BOLOGNA: Bardi (dal 46′ Bagnolini); Posch (dal 46′ Kasius), Soumaoro (dal 46′ Lucumi), Sosa, Lykogiannis (dal 46’Cambiaso); Dominguez (dal 46′ Ferguson), Schouten (dal 46′ Medel), Pyyhtia; Orsolini (dal 46′ Vignato), Sansone (dal 46′ Arnautovic), Soriano (dal 46′ Barrow). All.: Motta.

KSV: Wieser (dall’82’ Mujkic); Pichorner, Walchhutter, Szerencsi (dall’82’ Jus), Heindl (dal 65′ Lalic); Bajrektarevic (dal 53′ Staber), Grgic (dal 53′ Macher), Wildbacher (dal 53′ Tomic); Kone (dal 53′ Djuric), Kordic (dall’82’ Dimmel), Amoah. All.: Ibrakovic.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno. ASSISTENTI: Ricci e Fontani

RETI: 16′ Lykogiannis, 17′ Dominguez, 24′ Sansone, 49′ Cambiaso, 50′ Ferguson, 60′ Vignato, 61′ Arnautovic, 68′ Barrow, 82′ Lucumi.